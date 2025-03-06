Отлично утоляют голод: сколько пельменей можно съедать за раз без вреда для фигуры

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с "Вечерней Москвой" обратила внимание на то, что пельмени - достаточно калорийное блюдо. Поэтому злоупотреблять им не стоит, передает Day.Az.

- На среднюю порцию отварных пельменей (150-180 граммов) приходится 400-550 калорий, а в жареном продукте их еще больше, - предупредила эксперт.

На 150 граммов продукта обычно приходится около 16-20 пельменей. При этом за счет своей калорийности это блюдо отлично утоляет голод, что особенно актуально в сезон зимних холодов. Что касается пользы и вреда пельменей, то многое зависит от того, какого качества и состава начинка.

- Тем, кто следит за фигурой, не рекомендуется употреблять пельмени чаще одного-двух раз в неделю, - порекомендовала Русакова.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина пояснила, что пельмени не несут никакой пользы организму. Их можно есть только в исключительных случаях.

- Можно положить пачку в морозильник и приготовить их, когда нет времени или сил сделать полезную еду. Как говорится, быстро съел и забыл. Пельмени не хуже фастфуда или жареной пищи, но это не та еда, которой нужно питаться каждый день, - подчеркнула диетолог.