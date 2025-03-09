Перечислены самые полезные для организма масла

Наибольшую пользу для нашего организма принесут нерафинированные масла, рассказала "Газете.Ru" врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева, передает Day.Az.

"Их добавляют в салаты, и они обладают более ярким ароматом, который иногда может не понравиться людям. Однако этот насыщенный аромат обусловлен высоким содержанием ароматических и других полезных веществ. Рафинированные же масла, прошедшие обработку, теряют часть своих полезных свойств", - отметила Солнцева.

При этом масла, которое бы было самым полезным, не существует. Лучше всего - смешивать в рационе несколько видов масел. Например, можно взять подсолнечное масло, богатое омега-6 жирными кислотами, и добавить к нему немного рыжикового, тыквенного или льняного масла. Этими смесями можно заправлять салаты.

"Разнообразие масел в рационе - это основа здорового питания. Чем больше видов жиров мы используем, тем лучше для нашего организма. Однако это не означает, что нужно употреблять большое количество нерафинированных, оливковых, рыжиковых и тыквенных масел. Их потребление должно быть умеренным", - добавила Солнцева.