Названа безопасная норма орехов в день

Орехи богаты витаминами, минералами, белками и жирами - именно за это их ценят. Они улучшают память, поддерживают обмен веществ и работу сердца. Однако даже у самого полезного продукта есть своя норма, и превышение её может обернуться неприятными последствиями.

Какая норма орехов в день считается безопасной

Эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, сколько орехов можно есть без вреда для здоровья. Для грецких орехов, кешью, миндаля и пекана безопасная дневная порция - не более 30 граммов, передает Day.Az со ссылкой на Правда.ру.

Фисташки нужно считать иначе - допустимая норма составляет 30-40 штук в день. Если они солёные, то порцию лучше уменьшить вдвое.

Чем опасен переизбыток орехов

Орехи содержат много калорий, а значит, их чрезмерное употребление может привести к набору веса. Кроме того, избыточное количество жиров создаёт нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Некоторые виды орехов, например, миндаль, содержат вещества, которые в больших дозах могут вызывать неприятные симптомы - от проблем с пищеварением до аллергических реакций.

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