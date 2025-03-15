Белые или коричневые яйца: какие из них полезнее?

Люди могут думать, что в коричневых и белых яйцах разный состав питательных веществ, но единственное отличие заключается в цвете скорлупы. Цвет зависит от породы курицы, которая несёт яйца, но питательная ценность, вкус и состав яиц часто одинаковы.

Как передает Day.Az, окружающая среда, в которой находится курица, может влиять на содержание питательных веществ, а свежесть может влиять на вкус, но цвет яйца не имеет ничего общего с питательной ценностью или вкусом.

Какое яйцо полезнее?

Все виды яиц, независимо от цвета скорлупы, имеют одинаковую пищевую ценность. Поэтому ни одно яйцо не полезнее другого только из-за цвета. С точки зрения питательной ценности коричневые, белые, розовые и кремовые яйца практически идентичны.

Почему Яйца разного цвета?

Генетика - основная причина различий в цвете яиц. Генетическая структура породы определяет цвет яиц, которые она несёт. В мире насчитывается более 1600 пород кур, и несушки могут нести яйца самых разных цветов, включая голубые, зелёные, розовые, кремовые, крапчатые и, что особенно примечательно, коричневые и белые.

Окраска яйца начинается в яйцеводе курицы. В течение 26 часов, необходимых для того, чтобы курица снесла яйцо, оно проходит через яйцевод, накапливая пигмент. В зависимости от породы перед тем, как яйцо будет снесено, в него откладываются разные пигменты (цвета).

Проникает ли пигмент внутрь яйца?

Яичная скорлупа может быть разных цветов, но внутренняя часть остаётся практически неизменной, потому что пигмент не проникает в скорлупу. Вместо этого он покрывает её сверху, как краска. Цвет яичного желтка зависит от рациона курицы и может варьироваться от светло-жёлтого до тёмно-оранжевого и красного, в зависимости от корма курицы.

Другие факторы, определяющие пищевую ценность куриного яйца

Хотя цвет скорлупы не влияет на питательную ценность яиц, другие факторы делают некоторые яйца более полезными. К таким факторам относятся:

Порода курицы

Возраст курицы

Куриный рацион

Условия окружающей среды

Некоторые породы кур содержат больше минералов, чем другие, а также определяют химический состав и содержание жирных кислот в яйце. Количество желтка и белка также различается в зависимости от породы.

Старые куры также несут менее питательные яйца, чем молодые, поскольку возраст влияет на состав яйца и качество белка.

Рацион и условия окружающей среды также влияют на питательную ценность яиц. Например, куры, которых кормят более качественным кормом и которые живут в менее стрессовых условиях, например, на свободном выгуле, могут нести более качественные и богатые питательными веществами яйца, чем те, которые питаются и живут в плохих стесненных условиях.

Яйца какого цвета вкуснее?

Вкус яиц не зависит от цвета их скорлупы. Однако на вкус могут влиять другие факторы, в том числе:

Рацион: у кур, которые питаются более разнообразной пищей или выращены на пастбищах, вкус будет более насыщенным, чем у тех, которые питаются только кормом.

Свежесть: чем быстрее вы съедите яйцо после того, как оно было снесено, тем лучше будет его вкус.

Приготовление: способ приготовления яйца также может повлиять на его вкус.

Почему коричневые яйца иногда стоят дороже?

Коричневые яйца обычно дороже белых, потому что порода кур, которые их несут, стоит дороже в содержании и уходе. Куры, которые несут коричневые яйца, обычно более крупных пород, чем те которые несут белые яйца, поэтому им требуется больше корма и места для содержания, чтобы производить такое же количество яиц.