Перечислены полезные свойства тыквенных семян

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов перечислил положительные свойства тыквенных семян.

Как передает Day.Az, в беседе с радио Sputnik 15 марта специалист отметил, что в семенах тыквы содержатся антиоксиданты, магний, цинк и ненасыщенные жиры. Кроме того, тыквенные семена имеют и высокую питательную ценность. Порция в 28 г содержит около 160 ккал.

"12-недельное исследование с участием 35 женщин в постменопаузе показало, что добавки с маслом семян тыквы снижают диастолическое артериальное давление на 7% и повышают уровень холестерина на 16%", - рассказал Семирядов.

Эксперт также отметил, что употребление семян тыквы является хорошей профилактикой, но полноценное лечение заменять им не следует, пишет RT.