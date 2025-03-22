О чем может говорить тяга к сладкому?

Тяга к конфетам и другим сладостям может указать на нехватку в организме витаминов и минералов, рассказал корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков, передает Day.Az.

"Есть несколько объяснений тяги к сладкому. Это может быть связано с нарушением углеводного обмена, то есть, с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом", - рассказал эксперт.

По его словам, пристрастие к сладкому может быть симптомом хронического стрессового напряжения и воспитанной с детства привычки успокаиваться конфетами.

Очень часто за тягой к сладкому могут скрываться нереализованные потребности и желания, общее состояние усталости, истощения. В этих случаях желание съесть конфету - это попытка подсластить пилюлю, когда нужно дальше работать.

"Тяга к сладкому также наблюдается при дефиците магния, хрома, некоторых витаминоподобных веществ", - рассказал эксперт.