Врач объяснила, чем опасна манная каша

Некоторым людям не рекомендовано употреблять в пищу манную кашу из пшеничной крупы грубого помола, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Как передает Day.Az, об опасности блюда она побеседовала с NEWS.ru.

Тимощенко объяснила, что быстрые углеводы, содержащиеся в манке, могут спровоцировать резкий скачок инсулина, что может быть вредным для людей с метаболическими нарушениями, в частности с ожирением и сахарным диабетом. "Манная крупа противопоказана для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену. В данном случае даже минимальное поступление в организм белка глютена, содержащегося в манной крупе, может вызвать значимое нарушение процессов переваривания", - добавила врач.

В то же время гастроэнтеролог отметила, что манная крупа обладает рядом полезных свойств, включая витамины группы В, Е и РР, содержит минералы магний, кремний, фосфор и железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Однако она не содержит большого количества пищевых волокон, предупредила Тимощенко.