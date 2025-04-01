Диетолог назвал авокадо более полезной альтернативой маслу

Авокадо - плод, богатый витаминами и минералами. Несмотря на высокую калорийность, он популярен среди приверженцев здорового образа жизни.

Роман Пристанский в беседе с " Диетолог, нутрициологв беседе с " Радио 1 " рассказал, что в авокадо много жирных кислот, нутриентов и витаминов, которые необходимы нашему организму, передает Day.Az

"У авокадо приятные вкусовые показатели, плюсом ко всему его можно использовать как некую альтернативу маслу. Он по калорийности даже чуть ниже. Как правило, его можно использовать, в чем угодно, даже в приготовлении соусов дополнительных", - поделился эксперт.

По его словам, авокадо доставляет рациону дополнительных вкусов.

"Авокадо можно переесть, как и огурцов. К примеру, если съесть 7 килограммов огурцов, вы хорошо почистите желудок, но калорийность точно будет в избытке. С авокадо такая же история. Из плюсов: он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, потому является источником жиров, которые служат главным структурным материалом почти всех андрогенных гормонов", - объяснил Пристанский.

Он добавил, что авокадо можно давать в любом возрасте, потому что этот продукт не требует дополнительных специй.

"Даже с трех лет абсолютно без проблем можно употреблять. Он имеет приятную консистенцию, легкий вкус, не требует дополнений, ни одного случая аллергии не выявлено", - заявил диетолог.