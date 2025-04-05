О полезных свойствах киви

Среди фруктов, по мнению специалистов, киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. В каком виде и в какое время его необходимо употреблять для получения наибольшей пользы?

Андрей Бобровский в беседе с " Кандидат медицинских наук, диетологв беседе с " Радио 1 " заявил, что для наибольшей пользы киви стоит употреблять в сыром виде, передает Day.Az

"Для более полноценного сохранения всех витаминов мы все употребляем в сыром, свежем виде. Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств", - сказал эксперт.

По его словам, про время употребления киви ходит много споров: некоторые утверждают, что лучше его есть в первой половине дня, а кто-то уверен, что полезнее - на ночь.

"Киви будет хорошо сочетаться с другими ягодами и фруктами, также с белковыми продуктами, например, с мясом в некоторых рецептах. Однако не рекомендуется киви сочетать с другими продуктами, которые имеют выраженный кислый вкус, потому что две кислоты разом - это не совсем хорошо для пищеварения", - объяснил диетолог.

Он добавил, что содержащиеся в зеленом фрукте клетчатка, микроэлементы, витамины, минералы, благотворно влияют на организм и выводят из него все ненужное.

"Они заботятся о чистке нашего организма, чтобы продукты после распада удалялись", - заключил специалист.