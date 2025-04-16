Сколько грамм чипсов можно есть в день?

Поскольку чипсы являются очень калорийным продуктом, их не стоит есть слишком много и часто - допустимо потреблять 20-30 грамм, но не ежедневно. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, передает Day.Az.

- В 100 граммах, в зависимости от производителя, колеблется от 300 до 500 килокалорий. Поэтому допустимо есть 20-30 граммов, но не каждый день, - пояснила собеседница "ВМ".

Она добавила, что чипсы относятся к категории пищевых наркотиков - продуктов, содержащих в составе ингредиенты, вызывающие пищевую зависимость. В частности, в них содержится очень много жира, быстрых углеводов и соли. Если человек регулярно потребляет их, у него появляются лишние килограммы и проблемы со здоровьем.

Макиша в беседе с "ВМ" также подчеркнула, что такие зависимости создала пищевая индустрия, поскольку с точки зрения потребностей организм не нуждается в быстрых углеводах. Специалист также рассказала, что происходит с ребенком, когда он ест много чипсов.