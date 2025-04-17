Врач рассказал, какой йогурт снижает риск развития рака кишечника

Потребление несладкого жирного йогурта с высоким содержанием белка снижает риск развития рака толстой кишки. Об этом изданию Daily Mail рассказал онколог Джастин Стеббинг из Университета Англии Раскин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доктор сослался на недавнее исследование Гарвардского университета, которое показало, что у любителей йогурта вероятность развития рака толстой кишки снижена на 20%. Ученые предположили, что бифидобактерии, содержащиеся в молочных продуктах, обладают противораковым эффектом. Также вероятно, что другой компонент йогурта - кальций - может связываться с потенциально вредными веществами в кишечнике и способствовать разрушению аномальных клеток.

Доктор Стеббинг отметил, что не все йогурты обладают одинаковыми полезными свойствами.

"Разница в процессах ферментации приводит к изменениям в количестве полезных бактерий в готовом продукте. Поэтому нужно обратить внимание на йогурты с живыми культурами", - пояснил специалист.

Врач добавил, что в простых, несладких и жирных сортах, как правило, больше белка и меньше сахара, а также ненужных добавок. Употребление такого продукта два раза в неделю не только поможет улучшить здоровье пищеварительной системы, но и не навредит фигуре.