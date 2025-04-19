Чем гранат полезен для пожилых

Ученые из Манчестерского столичного университета установили, что экстракт граната снижает кровяное давление и воспаление в организме у людей старше 55 лет, защищая их от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 86 человек в возрасте 55-70 лет. У добровольцев не было лишнего веса и хронических заболеваний. Среднее систолическое артериальное давление (САД) у испытуемых составляло 128 мм рт. ст. Ученые охарактеризовали эти значения как повышенные, но не достигающие гипертонического диапазона.

На первом этапе испытуемые сдали образцы крови для лабораторных анализов. У некоторых из них выявили повышенный уровень воспалительных молекул (интерлейкинов), триглицеридов и холестерина в организме - известных факторов риска болезней сердца.

После этого участников разделили на две группы для 12-недельного приема экстракта граната и плацебо, аналогичного по виду и вкусу.

Повторные обследования показали, что вытяжка из граната эффективно нормализовала кровяное давление.

В среднем систолическое артериальное давление в первой группе снизилось на 5,2 мм рт. ст. Диастолическое артериальное давление (ДАД) снизилось примерно на 3 мм рт. ст., хотя это изменение не было статистически значимым. По словам ученых, такой эффект оказывали полифенолы - мощные природные антиоксидантные вещества в составе граната.

Также у испытуемых из первой группы сократилось число воспалительных интерлейкинов (IL-6 и IL1-β) в крови, что дополнительно снизило риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.