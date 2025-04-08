Токсиколог рассказал, чего нельзя делать перед шашлычным маринадом

Вкус шашлыка зависит от маринада. В процессе приготовления важно попробовать, что получается, но токсиколог Михаил Кутушов предостерег от этого, передает Day.Az.

Будущий шашлык, то есть сырое мясо в маринаде, нельзя есть до термообработки. Оно попросту опасно, так как может быть заражено паразитами. Причем риски довольно высоки, уточнил врач в комментарии "Аргументы и факты".

По этой же причине не стоит складывать готовый шашлык в посуду, в которой остался маринад: для всего берите отдельные емкости. Нельзя поливать шашлык маринадом в процессе жарки и делать на его основе соусы. После работы с сырым мясом необходимо тщательно вымыть всю посуду, приборы и, конечно, руки.

Мясо считается готовым, когда температура внутри куска мяса достигает 74°C. Только так можно гарантировать, что риск заражения приблизился к нулю.