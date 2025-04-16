Врач объяснил, почему не стоит сочетать энергетики с алкоголем

Энергетики, в которых содержится много кофеина, вызывают всплеск бодрости у человека, но затем наступает истощение сил.

Как передает Day.Az, об этом сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач рассказал о том, какой вред несут стимуляторы. По словам специалиста, постоянное употребление энергетиков приводит к поражению нервной системы. Пациент становится раздражительным, у него нарушается нормальный биоритм, что приводит к сонливости и бессоннице. Также возможны судороги, добавил он.

"Сахара энергетиков провоцируют повышение уровня глюкозы в крови и скачки давления. Также постоянное питье энергетиков приводит к водно-элетролитным расстройствам и нарушению диуреза. На фоне приема энергетиков отмечен высокий риск развития язв и гастрита, а также нарушения моторики ЖКТ", - рассказал Умнов в беседе с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что наиболее опасно сочетание энергетиков с алкоголем - такие смеси могут привести к гипертоническому кризу.