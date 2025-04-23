Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

Небольшое количество качественных сладостей разрешается есть при похудении, заявила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и эксперт XFIT Екатерина Стрельникова. Желающих сбросить вес любителей шоколада и конфет она успокоила в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Стрельникова посоветовала тем, кто хочет похудеть, при отсутствии противопоказаний не исключать сладкое из рациона полностью - это позволит избежать срывов. В то же время, по ее словам, важно тщательно изучать состав десертов.

При этом диетолог обратила внимание россиян на то, что любые быстрые углеводы будут тормозить снижение веса. Чтобы минимизировать это последствие, сладкое лучше есть в первой половине дня. Это связано с тем, что физическая активность в течение дня позволит сжечь эти калории, объяснила она.