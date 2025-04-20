https://news.day.az/gurmaniya/1746362.html Сладкоежки перешли на белый шоколад Белый шоколад в категории шоколадных плиток оказался самым быстрорастущим сегментом в денежном выражении за 12 месяцев. Как передает Day.Az, в белом шоколаде отсутствует какао-стружка или порошок какао. Основные ингредиенты там - какао-масло, сахар, молоко или сливки.
Сладкоежки перешли на белый шоколад
Белый шоколад в категории шоколадных плиток оказался самым быстрорастущим сегментом в денежном выражении за 12 месяцев.
Как передает Day.Az, в белом шоколаде отсутствует какао-стружка или порошок какао. Основные ингредиенты там - какао-масло, сахар, молоко или сливки.
В то же время какао-бобы, из которых изготавливают какао-порошок и какао-масло, на глобальном рынке начали стремительно дорожать в 2023 голу из-за неурожая в Западной Африке (ключевой регион-поставщик), вызванного засухой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре