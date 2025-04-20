Сладкоежки перешли на белый шоколад

Белый шоколад в категории шоколадных плиток оказался самым быстрорастущим сегментом в денежном выражении за 12 месяцев.

Как передает Day.Az, в белом шоколаде отсутствует какао-стружка или порошок какао. Основные ингредиенты там - какао-масло, сахар, молоко или сливки.

В то же время какао-бобы, из которых изготавливают какао-порошок и какао-масло, на глобальном рынке начали стремительно дорожать в 2023 голу из-за неурожая в Западной Африке (ключевой регион-поставщик), вызванного засухой.