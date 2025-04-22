Фисташковая паста становится новым трендом в ОАЭ

Онлайн-ритейлеры в Объединенных Арабских Эмиратах, включая noon Minutes и Amazon.ae, сообщают о резком росте спроса на продукцию из фисташек. Так, лимитированные партии фисташковой пасты распродаются за считанные часы, а тренд на "дубайский шоколад" продолжает набирать обороты.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, вирусный тренд в соцсетях под названием "дубайский шоколад" радикально изменил рынок ореховых паст. Платформа noon Minutes запустила свою фисташковую пасту, она моментально стала хитом и продолжает оставаться одним из самых популярных товаров.

На Amazon.ae также отмечают устойчивый рост спроса на фисташковую продукцию, пик которого пришелся на четвертый квартал 2024 года и продолжается в 2025-м. Тренд задала кондитер из Дубая Сара Хамуд, запустившая шоколад под брендом FIX.

Тренд породил массу новых продуктов - от печенья и брауни до напитков и мороженого с фирменным сочетанием кунафы и фисташек. Noon Minutes запустили линейку товаров под собственным брендом The Big Daddy, куда вошли мороженое, пасты, торты и даже пончики.

Amazon.ae, в свою очередь, расширил ассортимент: теперь на платформе доступны фисташковые пасты, орехи, шоколад, печенье и другие сладости. Рестораны по всему ОАЭ и за его пределами также добавили в меню десерты в стиле "дубайского шоколада".

И все это - несмотря на рекордный рост цен на какао, которые выросли почти на 200 проц и в декабре 2024 года превысили US 12 500 долларов за тонну. С октября 2024 года по март 2025-го Иран - второй крупнейший производитель фисташек в мире - экспортировал в ОАЭ на 40 проц орехов больше, чем за предыдущие 12 месяцев в целом.

Иранская ассоциация производителей фисташек сообщила, что местные компании стали испытывать дефицит. В свою очередь, магазины, в частности, Великобритании ограничили объем шоколада, продаваемого в одни руки, а некоторые компании - изготовители заявили о дефиците ингредиентов.