Сырая рыба в роллах и суши - правда и мифы
Многие ставят блюда японской кухни в число своих любимых.
Как передает Day.Az, они действительно снискали невероятную популярность. Вкусно, отчасти даже полезно, а вот безопасно ли. Ведь, как считается, в роллы и суши должна идти исключительно сырая рыба.
По правилам, любые блюда с сырой рыбой (будь то суши или карпаччо) должны делать только из продуктов, подвергавшихся шоковой заморозке, сообщил директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, доктор ветеринарных наук Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.
"Шоковая заморозка - это процесс быстрого замораживания продуктов при очень низких температурах. Он позволяет сохранить качество, вкус и питательную ценность рыбы", - объяснил эксперт.
У каждого вида продуктов свои нормы. Например, креветки, мидии и кальмары замораживают при -30°C и хранят при -20°C. С лососем, тунцом и прочими видами рыбы поступают почти так же. В ресторанах всегда стоит специальное оборудование, где поддерживается нужная температура.
Однако в домашних условиях с сырой рыбой экспериментировать нежелательно.
"Если вы хотите приготовить суши или роллы дома, помните, что сыроедение безопасно только при гарантированной обработке и контроле качества, которые обеспечиваются на предприятиях. Самый надежный способ обезопасить себя при самостоятельном приготовлении блюд с рыбой и морепродуктами - это термическая обработка. Одной механической чистки будет недостаточно, лучше немного переварить продукт, чем потом лечиться. Заморозка работает, но только если она глубокая и долговременная", - заключил Игорь Гламаздин.
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