Сырая рыба в роллах и суши

Многие ставят блюда японской кухни в число своих любимых.

Как передает Day.Az, они действительно снискали невероятную популярность. Вкусно, отчасти даже полезно, а вот безопасно ли. Ведь, как считается, в роллы и суши должна идти исключительно сырая рыба.

По правилам, любые блюда с сырой рыбой (будь то суши или карпаччо) должны делать только из продуктов, подвергавшихся шоковой заморозке, сообщил директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности, доктор ветеринарных наук Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

"Шоковая заморозка - это процесс быстрого замораживания продуктов при очень низких температурах. Он позволяет сохранить качество, вкус и питательную ценность рыбы", - объяснил эксперт.

У каждого вида продуктов свои нормы. Например, креветки, мидии и кальмары замораживают при -30°C и хранят при -20°C. С лососем, тунцом и прочими видами рыбы поступают почти так же. В ресторанах всегда стоит специальное оборудование, где поддерживается нужная температура.

Однако в домашних условиях с сырой рыбой экспериментировать нежелательно.