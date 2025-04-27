Названа причина, по которой игристое вино сочетается с завтраком

В практиках утреннего питания многие придерживаются более традиционных напитков, но что, если представить, как игристые вина становятся стартом вашего дня?

Как передает Day.Az, алкогольный эксперт и член Российской Ассоциации Сомелье Светлана Фомичева, поделилась с "Едим Дома" практиками других стран на эту тему.

Только представьте себе: легкий омлет или просто яичница, которую подают в сочетании с бокалом игристого вина.

"Игристые вина и шампанское - это один из самых универсальных видов вина. Их легкость и свежесть делают их идеальными компаньонами для разнообразных блюд. Особое внимание стоит уделить тому, как игристые вина прекрасно сочетаются даже с такими простыми и, казалось бы, капризными блюдами, как яйца в чистом виде", - рассказала эксперт.

Употребление игристого напитка на завтрак позволяет создать особую атмосферу, добавляя игривости и радости нестандартному началу дня.

"Неудивительно, что в некоторых культурах, например, в Германии и Австрии, бутылка игристого или шампанского на завтрак становится священным атрибутом. Это не просто традиция, а проявление жизнелюбия и уважения к утреннему приему пищи", - сообщает Светлана.

Конечно, важно помнить о мере и выбирать качественные игристые вина.