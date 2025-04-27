Названа опасность "диеты хищников"

Диета хищников (мясная диета) может нарушить баланс женских половых гормонов, приводя к трудностям с зачатием и поликистозу яичников.

Как передает Day.Az, об этом изданию Daily Mail рассказал хирург-колопроктолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.

Диета хищников - это тип питания, который предполагает потребление продуктов только животного происхождения. Доля растительной пищи в рационе при этом сильно сокращается. Такая диета завоевала популярность из-за счет благодаря быстрому "жиросжигающему" эффекту и способности снижать уровень сахара в крови. Однако, по словам доктора Раджана, у такого питания есть ряд недостатков.

По мнению врача, женщинам нужно с осторожностью соблюдать диету хищников или вовсе отказаться от нее. Специалист объяснил, что на мясной диете организм получает мало клетчатки (полезных растительных волокон) из овощей и фруктов. Это не только ухудшает пищеварение, но может привести к нежелательному повышению уровня женских половых гормонов эстрогенов.

"Избыток эстрогена в организме связывается с клетчаткой, которая помогает выводить его, предотвращая нарушение хрупкого баланса. Без достаточного количества пищевых волокон эстроген может повторно всасываться в кишечнике, что может привести к нарушению менструального цикла, трудностям с зачатием, гормональному акне и даже набору веса", - объяснил врач.

Другим опасным последствием мясной диеты может быть поликистоз яичников. Термин "поликистоз" означает наличие множественных маленьких кист в структуре парного органа, из-за чего он увеличивается в размерах.

При поликистозе у женщин яйцеклетка часто не может покинуть фолликул (ячейку) для потенциальной встречи со сперматозоидом, что повышает вероятность бесплодия. Эту патологию доктор Раджан также связывает с гормональным дисбалансом при недостатке клетчатки.