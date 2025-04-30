Признаки испорченного шашлыка

Жарить шашлыки - это хороший способ отдыха, однако не стоит забывать, что мясо может довольно быстро портиться, особенно при неправильных условиях хранения. О том, как понять, что шашлык испортился, "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Дарья Хайкина, передает Day.Az.

"Заметить, что мясо испорчено, иногда бывает достаточно трудно. Особенно если присутствует большое количество маринада. Если мы говорим про обычный шашлык без маринада, то с ним все просто: изменился цвет, вкус, запах - это говорит о том, что есть такой шашлык не стоит", - отметила врач.



Если же речь идет о мясе в маринаде, то, по словам врача, в этом случае все куда сложнее, ведь он маскирует запах и изменяет цвет мяса. Именно поэтому рекомендуется самостоятельно покупать мясо и мариновать его, а не приобретать сразу готовое в маринаде. Но даже если маринад делается самостоятельно, все равно можете не заметить, как мясо испортилось.

Специалист советует обратить внимание на следующие признаки. Первый - всплывающие куски и пузырьки на поверхности: если мясо в маринаде всплывает, будто легкое, или в жидкости появляются пузырьки, это может быть началом брожения. Особенно если маринад на основе уксуса, йогурта или других кисломолочных продуктов.

Второй признак - неестественная консистенция: мясо должно быть плотным и упругим. Если оно стало мягким, как каша, или наоборот - подозрительно плотным, с хрустящей пленкой - это повод насторожиться. Даже под слоем специй такие изменения говорят о нарушении условий хранения.

Третий признак - слизь под маринадом: промойте один кусочек под проточной водой, и если под маринадом ощущается склизкая, мыльная поверхность, это говорит о том, что мясо испортилось.

Четвертый признак - маринад потемнел или стал мутным: свежий маринад обычно ароматный, прозрачный или слегка мутный (зависит от рецепта). Если он стал грязно-коричневым, серым или начал пениться - это уже не еда, а "биологическая бомба".

"Главное правило - если вас хоть немного смущает запах, текстура или внешний вид - не рискуйте. Лучше поесть бутерброд и сохранить здоровье, чем валяться с отравлением после одного "подозрительного" шашлычка", - подчеркнула врач.

Также она поделилась советами, как избежать порчи мяса на жаре: храните мясо в холодильнике или термосумке со льдом; не держите маринованное мясо на солнце больше 1-2 часов; переносите мясо в стеклянной или металлической посуде, а не в открытых пакетах; готовьте шашлык сразу после доставки на природу, не откладывая на "вечер".

"Важно помнить: даже термическая обработка не всегда убивает токсины, которые успели выработать бактерии. Поэтому не стоит надеяться, что "пронесет", - резюмировала Хайкина.