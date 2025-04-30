Когда тяга к сладкому сигнализирует о дефицитах в организме?

Тяга к сахару не является симптомом диабета. Избыток сладкого в рационе действительно может со временем привести к нарушениям обмена веществ, но само по себе желание съесть шоколадку или пирожное - это скорее привычка, чем признак болезни. К. м. н., директор по лабораторной медицине и производству лаборатории "ЛабКвест" Любовь Станкевич сообщила РИАМО , почему хочется сладкого, стоит ли беспокоиться и когда действительно пора проверить уровень сахара в крови, передает Day.Az .

Чаще всего тяга к сладкому связана с характером питания. Если человек пропускает завтрак или обед, а потом внезапно чувствует сильный голод, организм требует быстрых углеводов. Они мгновенно повышают уровень сахара в крови, дают прилив энергии - но ненадолго. Уже через час-два снова накатывает голод, и рука тянется за очередной порцией печенья. Так формируется зависимость, и мозг начинает требовать сладкое как источник легкой энергии.

Однако есть и другие причины. Например, нехватка сна, стресс или дефицит магния и хрома - минералов, которые участвуют в регуляции обмена веществ. Если их не хватает, организму сложнее поддерживать стабильный уровень сахара, и появляется желание "подкрепиться" чем-то сладким.

"Конечно, постоянное переедание сахара - не лучшая привычка. Она перегружает поджелудочную железу и может привести к развитию диабета второго типа. Но если вам просто хочется сладкого - это еще не повод паниковать. Гораздо важнее обращать внимание на другие симптомы: постоянную жажду, сухость во рту, резкое снижение или набор веса, частое мочеиспускание. Если что-то из этого присутствует, лучше не гадать, а проверить уровень гликированного гемоглобина - этот анализ покажет средний уровень сахара в крови за последние несколько месяцев", - сказала Станкевич.

Чтобы снизить тягу к сладкому, стоит пересмотреть подходы к организации питания. Полноценные приемы пищи, богатые белками и сложными углеводами, помогают дольше сохранять сытость и избежать резких скачков сахара. А если заменить конфеты и булочки на орехи, фрукты и натуральные йогурты, потребность в сладком со временем снизится.

"Если хочется шоколада - просто съешьте небольшой кусочек и не волнуйтесь. Главное - соблюдать баланс и следить за своим здоровьем", - отметила врач.