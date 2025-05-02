«Десерт для поддержания сил»: чем полезны финики со сливочным маслом

В Сети завирусился новый гастрономический тренд - финики со сливочным маслом. Блогеры едят сухофрукты с необычной добавкой, иногда посыпая их солью и другими приправами или сыром. Пользователи социальных сетей признаются, что такое сочетание даже вызвало у них зависимость. Можно ли считать такую закуску безопасной для здоровья, "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Елены Соломатиной, передает Day.Az.

По ее словам, такой перекус точно будет полезнее, чем, например, кусочек торта или пирожное. Однако финиками с маслом нельзя злоупотреблять людям с ожирением, а также испытывающим проблемы с камнями в желчном пузыре и тем, кому не рекомендуется большое количество сахара.

- В финиках содержится много сахаров, поэтому их не стоит употреблять людям с диабетом. Но здоровому человеку этот сухофрукт в сочетании со сливочным маслом можно рассматривать как неплохой десерт для поддержания сил - в нем много калорий, - объяснила эксперт.

Сами финики полезны тем, что в них содержится большое количество микро- и макроэлементов. Самым ценным из них можно назвать хром, потому что он нечасто встречается в других продуктах.

- Хром облегчает проникновение глюкозы с инсулином или инсулина с глюкозой в саму клетку. Благодаря ему человеку хочется есть меньше сладкого в перспективе. Часто добавки с хромом рекомендуют, чтобы снизить тягу к сладкому, - рассказала диетолог.

Сахара, которые содержатся в финиках, легче проникают в клетки и дают более быстрое чувство насыщения. Масло, с которым блогеры предлагают употреблять сухофрукты, дает выработку эндорфина.

- Финики с маслом лучше всего рассматривать как десерт, который будет съеден в небольшом количестве в конце трапезы или вместо нее для восстановления сил. Еще можно добавить цельнозерновой хлеб, - порекомендовала собеседница "ВМ".

При этом нужно понимать, что в финиках со сливочным маслом содержится много жиров и углеводов. От них можно быстро набрать вес. Для тех, кто страдает от недостатка веса, это может стать плюсом. Для набора массы лучше съесть финик с маслом, чем фастфуд, пироги, блины и другие не самые полезные продукты.

- Небольшое количество такого десерта для здорового человека - не более двух-трех фиников. Суточная норма сливочного масла составляет одну чайную ложку. В таком количестве этот десерт пойдет только на пользу, - отметила Соломатина.