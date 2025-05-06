Названы несовместимые с лекарствами специи

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые специи несовместимы с лекарствами. Их врач назвал в беседе с изданием Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рохас предупредил, что при приеме лекарств от диабета необходимо ограничить в рационе куркуму. "Она обладает противовоспалительным действием, но может снижать уровень сахара в крови, что чревато последствиями для тех, кто принимает метформин или инсулин", ─ пояснил специалист.

По словам врача, черный перец тоже может представлять опасность при приеме таблеток: из-за него усиливается действие антибиотиков, обезболивающих, статинов и лекарств от высокого артериального давления. Имбирь повышает риск кровотечения, если его сочетать с разжижающими кровь медикаментами, добавил врач. В заключение медик посоветовал при употреблении перечисленных специй всегда сообщать об этом лечащему врачу.