Названа главная опасность шашлыка из магазина

Магазинный шашлык может привести к развитию язвы желудка, панкреатита и почечной недостаточности, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, производители могут добавлять в маринад слишком много соли, уксуса и химических соединений для маскировки испорченного мяса, передает Day.Az.

За время нахождения в магазине мясо может испортиться, и, чтобы сгладить процессы распада в продукте, производители могут добавлять в маринад кучу всего: от килограммов соли и литров уксуса, из-за которых кривишься, до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой химии. А помимо мерзкого вкуса, мясо из подобного маринада опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита, - сказал Умнов.

Как подчеркнул врач, после употребления некачественного шашлыка из магазина может увеличиться мочеотделение, что приведет к потере жидкости и риску гипертонического криза, а также тромбообразования. Кроме того, по его словам, некоторые производители для экономии оставляют много жира на мясе, что грозит атеросклерозом и нарушением кровотока в тканях тела человека.