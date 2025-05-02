Врач назвал самые вредные маринады для шашлыка

Чтобы шашлык не оказался вредным для здоровья, нужно мариновать его правильно. Маринады делятся на безусловно вредные и вредные при неправильном использовании.

Как передает Day.Az, об этом рассказал врач-терапевт Андрей Зайков в беседе с "Газетой.Ru".

Врач отметил, что нужно учитывать индивидуальные особенности здоровья, поскольку маринад, безопасный для одного человека, может быть противопоказан другому.

Так, по словам эксперта, людям с заболеваниями желудка не рекомендуется использовать маринады на основе уксуса, лимонной или яблочной кислоты. При проблемах с желчным пузырем или поджелудочной железой следует избегать острых маринадов с обилием специй, а также слишком жирного мяса.

Кроме того, Зайков предупредил о рисках покупки готовых шашлыков в магазинах, где мясо продается в маринаде под пленкой. В таких случаях невозможно проверить состав маринада, наличие вредных добавок или соблюдение стандартов приготовления. Такое мясо может быть заражено бактериями или паразитами, предупредил терапевт.

А что касается маринадов на основе кисломолочных продуктов (кефир, тан), они требуют особой осторожности, рассказал Зайков. Если держать шашлык в таком маринаде в тепле слишком долго, в нем могут развиться патогенные бактерии. Маринование при комнатной температуре не должно превышать пяти часов, а в дороге на природу этот срок легко нарушить. В связи с этим врач предупредил, что кисломолочные маринады лучше готовить непосредственно перед жаркой.

Зайков также отметил, что алюминиевая посуда не подходит для маринования: при контакте с кислотами образуется оксид алюминия, который попадает в пищу и может нанести вред организму.

"И не забывайте, что любой маринад при нарушении технологии может испортить вам праздник либо кишечной инфекцией (патогенные бактерии), либо токсикоинфекцией. Поэтому к выбору мяса и маринованию шашлыка нужно подходить очень ответственно", - заключил собеседник издания.