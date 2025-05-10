Чем можно заразиться через шампур для шашлыков?

Столбняк - бактериальное острое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при попадании почвы в рану.

Как передает Day.Az, это возможно, если пораниться загрязненным шампуром при приготовлении шашлыка, рассказал "Газете.Ru" ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы. Также возможно инфицирование при ожогах. Но самыми опасными "воротами" для инфекции являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожных покровов. Именно в таких случаях легче создаются анаэробные (бескислородные) условия, необходимые для развития возбудителя. Пораниться возможно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, а также неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром - при приготовлении шашлыка", - объяснил доктор.

При этом первые симптомы этой болезни могут появиться только спустя 40 дней после заражения.

"Скрытый (инкубационный) период при столбняке длится от двух до 40 дней (реже - от нескольких часов до нескольких месяцев). И чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Иногда могут отмечаться предвестники болезни - тянущие боли в ране, судорожные подергивания в мышцах. Первым ярким симптомом развивающейся болезни является тризм жевательных мышц - из-за судорожных сокращений практически невозможно открыть рот, он растягивается, что имеет сходство с улыбкой (сардоническая улыбка). В дальнейшем развивается опистотонус - запрокидывание головы назад и изгибание тела в виде дуги, при этом упором в постели служат только голова и пятки", - рассказал врач.