Раскрыт простой способ похудеть без отказа от любимых блюд

Сбросить лишние килограммы можно без отказа от любимых блюд, уверена терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

Как передает Day.Az, простой способ похудеть без жестких ограничений в рационе она раскрыла изданию Ufatime.ru.

По словам Маминой, главное при похудении - придерживаться дефицита калорий и тратить больше энергии, чем получаешь. Она уверяет: если рацион на 80 процентов состоит из питательной и полезной пищи, а 20 процентов - из вкусной, вес будет уходить.

В свою очередь, жесткие диеты, продолжила диетолог, приводят к перееданию - если человек иногда разрешает себе сладкое, ему будет проще придерживаться плана. "Если в день вам нужно две тысячи килокалорий, то 1,6 тысячи килокалорий - это полезная еда, а 400 килокалорий можно потратить на мороженое, чипсы или бургер", - привела она пример. Также можно утром съесть овсянку, днем - курицу с овощами, а вечером - кусочек пиццы, добавила врач.