Газировка способна провоцировать тромбоз и делать кости хрупкими

Газировка делает кости хрупкими и способствует образованию тромбов, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

День рождения газировки ежегодно отмечается 24 апреля. По словам эксперта, в составе таких напитков есть ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций.

"Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом (болезнью хрупких костей - Прим. ред.). Плюс нарушается формирование костной системы у детей", - объяснила врач.

Кроме того, только в одной банке напитка 5-6 ложек сахара. Этот элемент быстро всасывается и дает резкий скачок энергии, которая также внезапно пропадает. Из-за этого возникает гипергликемия - состояние раздражительности, усталости и тревожности. Впоследствии мозг требует еще одной дозы сахара, рассказала Соломатина.

"Если энергия, которую дал сахар, не расходуется полностью, образуется жировая ткань. Клетки же перестают пропускать к себе сахар, из-за чего он начинает циркулировать по кровяному руслу и бить по сосудам. В поврежденные места сразу устремляется "плохой" холестерин, который опасен образованием бляшек и тромбов", - сказала Елена Соломатина.

Также от газировки страдает микробиом, в котором есть хорошие и патогенные бактерии. Последние питаются сахаром, благодаря которому начинают активно размножаться. Из-за этого защитные функции организма ослабевают.

"Газировку стоит заменить на чистую питьевую воду. Также можно приготовить морсы, добавив в воду ягоды, например клюкву, чернику, голубику. В них мало фруктозы, поэтому они не вредят. Употреблять такие напитки разрешено ежедневно", - заключила Соломатина.