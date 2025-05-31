Назван популярный напиток, сокращающий жизнь

Одна банка сладкой газировки может сокращать продолжительность жизни в среднем на 12 минут. Об этом Фармацевт Альваро Фернандес рассказал в интервью испанскому изданию 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Фернандеса, к таким выводам пришли ученые Мичиганского университета. Их исследование также показало, что у людей, часто потребляющих такие напитки, повышен развития диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист объяснил, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой - высокий уровень сахара в крови. Такая патология влечет за собой резкие скачки инсулина, нарушая обмен веществ и провоцируя хроническое воспаление в организме. Это, в свою очередь, может повышать вероятность развития рака.

Фернандес также напомнил о вреде искусственных добавок, таких как красители и консерванты. Эти компоненты могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, ослаблять иммунитет и усугублять общее состояние здоровья. Эксперт призвал ограничить потребление сладких напитков и выбирать в пользу воды или других менее агрессивных для организма альтернатив.