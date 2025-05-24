Раскрыт полезный рецепт винегрета

Диетолог к.м.н. Римма Мойсенко рассказала, как сделать винегрет еще более полезным салатом.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" эксперт призвала отказаться от добавления уксуса, а подсолнечное масло заменить на оливковое или льняное. Добавлять соль в винегрет лучше в первой половине дня. Вечером употребление соли нужно снизить, в винегрете соль лучше заменить на соленые огурцы, которые добавят блюду дополнительный аромат.

Кроме того, Мойсенко посоветовала отварить овощи до состояния альденте, то есть "не доварить" их.

Она напомнила, что в составе свеклы присутствует бетаин, который снижает уровень гомоцистеина, то есть улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Также свекла обеспечивает ежедневный стул, что важно для человека, который мало двигается.

Врач-диетолог Маргарита Королева 23 мая рассказала, что нормой считается питание от трех до шести раз в день. По словам специалиста, перерывы между основными приемами пищи следует делать каждые 3-3,5 ч с небольшим. Это должны быть полезные перекусы из овощей или фруктов, пишет RT.