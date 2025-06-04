Обнаружен неожиданный способ борьбы с гипертонией

Регулярное употребление натуральных растительных белков - таких как бобы, орехи и чечевица - может снизить риск развития гипертонии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные почти 2300 участников, не страдавших от высокого давления на момент начала исследования, и наблюдали за ними до 18 лет. Оказалось, что чем больше растительного белка в рационе, тем ниже риск развития гипертонии: при увеличении потребления на 20 граммов в день риск снижался на 16 процентов.

При этом животные белки, как выяснилось, не оказывали существенного влияния на давление. Однако ученые подчеркивают, что речь идет именно о минимально обработанных продуктах - натуральных орехах, бобовых, сое. Расширение ассортимента растительных белков за счет более обработанных альтернатив, наоборот, может ухудшить показатели давления.

Авторы напоминают: при выборе растительных белков важно обращать внимание не только на их происхождение, но и на степень переработки. Простые продукты вроде тофу и чечевицы полезнее, чем мясные альтернативы с добавками и высоким содержанием соли.