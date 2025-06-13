Названы три самых вредных продукта перед сном

Нутрициолог Кайла Кроули назвала три продукта, которые с большой вероятностью нарушат сон. Ее слова приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кроули, перед тем как отправиться в постель, лучше не есть апельсины, помидоры и грейпфруты. Кислота в них расслабляет клапан в нижней части пищевода и провоцирует кислотный рефлюкс, что в конечном итоге ухудшает сон. Также нутрициолог посоветовала по вечерам отказаться от жирной пищи, которая тоже вызывает изжогу.

Врач добавила, что любой полноценный прием пищи перед сном нежелателен, так как это ухудшает пищеварение и может вызвать проблемы со сном. Особенно вредно есть в постели, считает она. Это связано с тем, что сразу после еды люди принимают горизонтальное положение, из-за чего повышается риск возникновения изжоги.

Нутрициолог отметила, что в вечернее время нужно правильно выбирать еду для перекуса. Идеальными вариантами она назвала орехи и молочные продукты.