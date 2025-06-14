Назван неожиданный продукт, помогающий похудеть

Британский эндокринолог Франклин Джозеф в интервью изданию Daily Mirror перечислил продукты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют снижению веса. По его словам, одним из таких неожиданных продуктов является попкорн - при условии, что он приготовлен без масла, сахара и других добавок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Попкорн надолго обеспечивает ощущение сытости и почти не содержит калорий", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что хорошо утоляют голод и помогают худеть хрустящие сырые овощи, такие как морковь, огурцы и сельдерей. Доктор Джозеф объяснил, что их способность "сдерживать" аппетит обусловлена большим объемом и низкой энергетической ценностью.

Кроме того, специалист порекомендовал регулярно включать в рацион яйца, овсянку, чечевицу и фасоль. Эти продукты медленно перевариваются, способствуют растяжению желудка и стимулируют выработку гормонов насыщения.

"Бобовые отлично подходят для ужина - эффект сытости после их употребления сохраняется надолго", - подчеркнул эндокринолог.