Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья?

При употреблении промышленного мороженого допустимым считается объем не более одной стандартной порции в день для взрослого - к примеру, одного вафельного стаканчика. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог София Кованова, передает Day.Az.

"Мороженое - это продукт с высоким содержанием жиров и сахара. Их сочетание на ежедневной основе не считается полезным. Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов - фруктового льда, ягодного мороженого или щербета", - отметила специалист.

Наименее полезным из популярных видов диетолог назвала сливочное мороженое. Вместе с тем существует альтернатива, которая может подойти как взрослым, так и детям - домашние десерты на основе замороженных фруктов.

"Один из вариантов - заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами. Для получения молочного вкуса можно добавить немного сливок жирностью не более 10%. Также можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Такие десерты не только безопаснее, но и позволяют контролировать состав", - пояснила эксперт.

По ее словам, для детей рекомендации по количеству аналогичны: предпочтение стоит отдавать натуральным или домашним продуктам, а количество порций ограничивать одной в день, без ежедневного повторения.