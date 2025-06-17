Диетолог назвала способ не переедать со шведским столом

В гостинице со шведским столом люди часто едят в два-три раза больше, чем обычно, говорит врач-диетолог Марьяна Джутова.

Как передает Day.Az, способ не переедать при изобилии еды она назвала туристам в беседе с РИАМО.

Джутова объяснила, что организм человека реагирует на изобилие как на сигнал к запасанию. Кроме того, человеку хочется попробовать все разнообразие блюд, которое он видит. Чтобы не переедать, врач посоветовала завтракать блюдами с белком и клетчаткой: это могут быть яйца, омлет, творог или греческий йогурт (без сахарных топпингов), овощи и зелень, фрукты (одна-две порции, но не натощак). На завтрак диетолог порекомендовала избегать сладких мюсли и каш с сиропами, белого хлеба и выпечки - лучше взять цельнозерновой хлеб или блинчик, - фруктовых соков и сладких кофейных напитков (латте, капучино с сиропами). На завтрак, добавила диетолог, можно взять один десерт - и ограничиться им, не добавляя десерты в другие приемы пищи. Это могут быть фрукты вместо сладкого (но не более трех порций в день), мороженое (фруктовый сорбет, а не пломбир).

На обеде, продолжила Джутова, следует следовать правилу одной тарелки и не ходить за добавкой. В обед она советует выбирать блюда из белка (рыба, курица, индейка, морепродукты), гарнир (овощи на пару, гречка, киноа, булгур - без жирных соусов), салаты, которые можно заправить оливковым маслом или лимонным соком. Не стоит в это время брать жареные и панированные блюда, жирные соусы (майонез, сливочные), супы, которые часто содержат много масла и сливок, предупредила диетолог.

Врач обратила внимание на то, что ужин в гостинице лучше выбирать легкий и ранний: рыбу или морепродукты с овощами, овощной салат с курицей, творог или кефир в случае позднего перекуса. А от макаронов, картофеля, белого риса, десертов (торты, мороженое), алкоголя в это время лучше отказаться, отметила она. Пить Джутова советует воду, чай, кофе без сахара, сухое вино (один бокал) и избегать сладких коктейлей.