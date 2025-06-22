Чем опасны васаби и соевый соус?

Для многих сет суши и роллов уже не редкость, а стандартный ужин вечером после работы. Японские блюда любят так сильно, что прощают им многие недостатки - даже угрозу аллергии.

Как передает Day.Az, роллы и суши могут стать причиной тяжелой аллергии. Так, рыба и морепродукты иногда провоцируют острые реакции - вплоть до анафилаксии - даже у людей без явной склонности к аллергии.

"Рыба и морепродукты считаются одними из наиболее опасных аллергенов", - объяснила врач Ольга Уланкина.

Соевый соус - еще один источник незаметной угрозы. Продукт содержит сою и пшеницу, то есть продукты, способные вызывать кожные высыпания, боли в животе и отеки. Причем чем темнее и насыщеннее соус, тем выше риск.

Стоит насторожиться и при выборе васаби: в большинстве случаев это вовсе не японский хрен, а смесь обычного хрена с красителями и ароматизаторами. Они тоже могут быть причиной нежелательной реакции. А маринованный имбирь, только кажущийся безобидным, является причиной крапивницы, ринита или стоматита.

"Людям, склонным к аллергическим реакциям, пациентам с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями пищеварительной системы лучше выбирать простые суши с минимальным количеством ингредиентов, без экзотических добавок и острых соусов", - резюмировала специалист в интервью РИАМО.