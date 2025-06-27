Какие напитки нужно пить в жару

Во время жары человек теряет больше влаги из-за повышенного потоотделения, что требует дополнительного потребления жидкости. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Лучше простой чистой воды пока ничего не придумали. В летний период ее потребление стоит увеличить на 0,5 литра в сутки, - рассказала специалист.

По словам врача, для вкуса в воду можно добавить лимон, мяту или огурец. Кроме того, можно заварить сухофрукты или шиповник. Однако ягоды нельзя смешивать с кипятком, чтобы они сохранили свои полезные свойства. Для лета подойдут свежевыжатые соки, но их лучше воспринимать как десерт.

Есть напитки, от которых в жару лучше отказаться. Например, алкоголь и кофе.

- Алкогольные напитки в общем, и в жару в частности, сильно влияют на сердечно-сосудистую систему и сердечный ритм. Многие даже могут ощущать покалывание в груди. Поэтому пить алкоголь на жаре не стоит, - подчеркнула Писарева.

Нутрициолог напомнила, что кофеин содержится не только в кофе, но и в энергетических напитках. По этой причине от их употребления летом тоже стоит отказаться.