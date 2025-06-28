Эти продукты нельзя жарить на подсолнечном масле

Раньше домохозяйки готовили только на подсолнечном масле, но сейчас у них есть огромный выбор. Подсолнечное масло остается одним из самых популярных благодаря своей цене и высокой точке кипения, однако эксперты напомнили, что не все продукты можно на нем жарить, чтобы не испортить вкус и не навредить здоровью, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Это масло обладает иммуномодулирующим эффектом, в нем есть витамин Е и жирные кислоты. Оно полезно для кожи, поскольку замедляет старение. Также этот вид продукта помогает укреплять ногти и волосы. Для мужчин тоже есть польза: масло подсолнечника улучшает репродуктивную функцию и применяется для профилактики простатита.

Эксперты также напомнили и о вреде масла: при длительном нагревании до дымления оно образует канцерогены, которые могут спровоцировать онкологию.

По мнению специалистов, для жарки на подсолнечном масле не подходят оливки - при жарке они потеряют вкус и текстуру из-за окисления масла; а также рыба - высокая температура разрушает полезные вещества и вызывает образование токсичных соединений. Лучше использовать масло с более высокой точкой дымления, например, рафинированное оливковое.

Также для жарки на подсолнечном не подходят морепродукты, поскольку при готовке образуются альдегиды. Они ухудшают вкус еды и снижают ее полезность. Важно избегать перегрева масла для сохранения его свойств и здоровья, сообщает Общественная Служба Новостей.