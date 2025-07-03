Врач объяснил, почему кола увеличивает риск образования камней в почках

В коле (и в некоторых других газированных напитках, преимущественно темного цвета) содержатся оксалаты, которые увеличивают риск образования камней в почках.

Кроме того, содержащаяся в коле и других напитках фосфорная кислота также способствует образованию камней.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" врач, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

"500 мл сладкой газировки в день повышают риск образования уратных камней на 25%. Основные компоненты в сладких и окрашенных напитках, которые увеличивают риск камнеобразования, - это оксалаты (строительный материал камнеобразования), фосфорная кислота (приводит к повышению уровня кальция в крови и накоплению фосфатов кальция в почках) и сахар (приводит к обезвоживанию организма). Проблемы для здоровья могут появиться в связи со значительным избытком этих веществ в организме. При употреблении таких напитков зачастую краткосрочное сильное повышение концентрации того или иного компонента, например, сахара, в организме перегружает адаптационные механизмы и может привести к нежелательным последствиям для здоровья", - объяснил доктор.

При этом ответа на вопрос "как быстро могут образоваться камни при злоупотреблении газировкой" нет.

"Многое зависит от предрасположенности конкретного человека к развитию мочекаменной болезни, его образа жизни и рациона. Кроме того, имеют значение и масштабы злоупотребления газированными сладкими напитками. Любые компоненты сладких газированных напитков, в том числе и "диетических", оказывают влияние на процессы метаболизма", - рассказал Сепп.