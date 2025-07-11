Врач объяснила, почему пучит от сезонных фруктов

Лето - это пора разных фруктов и ягод, таких как арбузы, дыни, черешня, персики, абрикосы, яблоки и др. Однако нередко после них можно заметить вздутие живота (метеоризм).

О том, с чем это связано и как избежать вздутия от сезонных фруктов и ягод, "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог, нутрициолог "СМ-Клиника" Надежда Литвинова-Гразион, передает Day.Az.

"В первую очередь это явление обусловлено высоким содержанием сахаров природного происхождения и, соответственно, быстрых углеводов. Сезонные фрукты - это значимый источник простых углеводов (сахаров), что является питательным субстратом или пищей для микробиома кишечника. При употреблении их в большом количестве, либо при замене такими продуктами основного приема пищи, микробиом, в том числе патогенная флора, может провоцировать газообразование", - рассказала врач.

По ее словам, наиболее ярко подобные симптомы проявляются после употребления фруктов и ягод с высоким уровнем сахаров и низким уровнем клетчатки. К ним, например, относятся арбузы и дыни.

Как отметила диетолог, если рассматривать сахара, входящие в состав фруктов и ягод, стоит отдельно выделить фруктозу, которая может вызвать наиболее бурную реакцию со стороны кишечника.

"Говоря простым языком, фруктоза может усваиваться не полностью, особенно если съедена большая порция фруктов за один прием. В результате фруктоза начинает ферментироваться в кишечнике, вызывая газообразование и вздутие живота", - объяснила специалист.

Также она обратила внимание, что такие фрукты как яблоки, груши и абрикосы содержат достаточно много клетчатки, которая также может вызывать неприятные ощущения - вздутие живота и спазмы. Кроме того, клетчатка может стимулировать активность кишечных бактерий и, как следствие, вызвать повышенное газообразование. У людей с чувствительным кишечником или нарушением микрофлоры эти процессы могут быть усилены.

"У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) часто наблюдается повышенная чувствительность к определенным продуктам, в том числе фруктам и ягодам", - отметила врач.

Чтобы избежать вздутия, диетолог дала несколько советов. В частности, постепенно увеличивать количество фруктов и ягод в рационе, чтобы дать кишечнику время "адаптироваться".

"Комбинируйте фрукты с другими продуктами. Лучше всего сочетать их с белковой пищей или с другими продуктами, которые не провоцируют резких скачков сахара в крови. Самый оптимальный период для употребления фруктов и ягод - в качестве десертного дополнения к основному приему пищи. Выбирайте фрукты с меньшим содержанием фруктозы. Например, ягоды (черника, клубника, малина) содержат меньше фруктозы, чем яблоки или груши. Прислушивайтесь к своему организму. Если вы заметили, что после определенных фруктов или ягод (например, арбузов или дынь) у вас часто появляется вздутие и неприятные ощущения, ограничьте их потребление или попробуйте заменить другими", - посоветовала специалист.