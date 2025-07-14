Названы противопоказания к интервальному голоданию

В последние годы для похудения стало очень популярным интервальное голодание, когда большую часть суток человек не употребляет пищу. Однако такая диета противопоказана людям с аномалиями желчного пузыря, желчнокаменной болезнью и при холецистите, рассказала "Газете.Ru" диетолог-эндокринолог и эксперт проекта Деменция.net Наталья Севастьянова, передает Day.Az.

Интервальное питание - это режим питания, который предполагает четкое деление суток на период голодания (употребляется только вода, чай, кофе без добавок) и период насыщения (принимается любая пища). Самым популярным видом такой диеты является режим 16:8, при котором голодание длится 16 часов. Однако существуют и другие типы, такие как 12/12, 5/2 (пять дней обычного питания и два дня пищевых ограничений).

"Для отдельных людей интервальное голодание будет предпочтительнее, но в то же время оно может быть противопоказано при наличии особенностей со стороны желчевыделительной системы. Поэтому для определения методики похудения рекомендуется сделать УЗИ органов брюшной полости. Например, при аномалии строения желчного пузыря может нарушаться естественный отток желчи. Из-за этого могут образовываться сначала сгустки желчи, так называемый сладж, а затем камни. Если есть такие "стартовые" условия в организме - то интервальное голодание может эту тенденцию усугубить. К противопоказаниям к интервальному голоданию можно также отнести желчнокаменную болезнь, холецистит", - добавила врач.

Если же сравнивать интервальное голодание с обычным дефицитом калорий, то, по словам врача, с точки зрения биохимии процессы будут схожими.

"Однако на длительной дистанции сложно поддерживать дефицит калорий, и в такой ситуации при отсутствии противопоказаний интервальное голодание позволяет добиться схожих эффектов без дискомфорта", - заключила Севастьянова.