Эксперт рассказал о последствиях переедания чипсов из водорослей

В современном мире появится тренд на потребление сушеных водорослей вместо чипсов, которые богаты йодом.

Как передает Day.Az, о последствиях переедания таким снэком "Газете.Ru" рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Несмотря на то что чипсы из водорослей являются источником множества витаминов и минералов и отличным продуктом для детоксикации организма, чрезмерное их потребление, по мнению эксперта, способствует нарушению работы всего организма.

"Переедание чипсов из водорослей приводит к избытку йода, а это, в свою очередь, нарушает функцию щитовидной железы. Более того, некоторые производители добавляют в продукт много соли, что опасно при гипертонии и болезнях почек. А еще водоросли могут накапливать мышьяк, свинец и кадмий", - рассказал Быстров.

Он посоветовал есть сушеные водоросли не чаще 2-3 раз в неделю по одному листу за прием пищи. При этом при наличии нарушений работы щитовидной железы специалист рекомендовал обратиться за консультацией к врачу.