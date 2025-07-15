Некоторые люди оказались особо уязвимы перед солью

Людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением и гипертонией, не следует употреблять в пищу большое количество соли - хлорида натрия, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Фарисеева. По ее словам, подобные заболевания приводят к нарушению усвоения кальция.

Чаще всего чувствительность к хлориду натрия имеют люди с нарушением кальциевого обмена. Такие нарушения могут быть следствием уже имеющихся заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, нарушение всасывания кальция в кишечнике, гипертензия или вторичная гиперфункция паращитовидных желез. Считается, что людям с такими заболеваниями стоит придерживаться диет с пониженным содержанием поваренной соли, - сказала Фарисеева.

Она добавила, что переизбыток соли в рационе может быть причиной отеков, особенно у людей пожилого возраста, болезней почек, поджелудочной железы, сердца и других органов. При этом, по словам нутрициолога, от количества употребляемой соли зависит то, станет она ядом или лекарством.