Обнаружен способ продлить свежесть фруктов без холодильника

Ученые разработали новый способ сохранить свежесть фруктов с помощью безопасного, съедобного и экологичного покрытия на основе белков, напоминающих по структуре амилоиды. Технология позволяет увеличить срок хранения в 2-5 раз, при этом сохраняется до 98 процентов питательных веществ. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда исследователей использовала фазово-модифицированный лизоцим - белок с антибактериальными свойствами, который прочно прикрепляется к восковому слою на поверхности фруктов. В сочетании с альгинатом натрия и наноцеллюлозой он формирует тонкую защитную пленку, замедляющую испарение влаги и рост микробов. Покрытие эффективно на 17 видах фруктов - от клубники до манго - и подходит даже для свежесрезанных плодов.

Кроме того, новая технология не требует холодильника: при хранении при комнатной температуре покрытие уменьшает выбросы CO₂ на 90 процентов по сравнению с традиционным холодом. Стоимость обработки составляет всего девять центов на килограмм фруктов, а само покрытие легко смывается водой и безопасно при употреблении. Ученые считают, что такая система может стать реальной альтернативой химическим консервантам и холодовой цепи, и помочь в борьбе с глобальными потерями продовольствия.