Об опасности поедания мороженого в жару

Есть мороженое в сильную жару может быть опасно - это способно привести к воспалительному фарингиту, который в отдельных случаях сопровождается повышением температуры. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По ее словам, если есть мороженое на улице в жаркую погоду, особенно при перегреве организма, можно простудиться. Наиболее частое последствие - воспалительный фарингит, который у некоторых сопровождается температурой.

Дианова также уточнила, что употреблять мороженое безопаснее всего в помещении без кондиционера - это снижает риск резкого перепада температур.

Эксперт подчеркнула, что простуду вызывает не сам продукт, а сочетание внешних факторов и общего состояния организма, передает "Ридус".