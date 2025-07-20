Кому стоит есть фалафель с осторожностью

Фалафель богат растительным белком и клетчаткой, однако его необходимо есть с осторожностью при проблемах с ЖКТ и повреждениях слизистой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Фалафель готовят из нута. Сначала его замачивают, а затем размалывают, что помогает улучшить усвоение полезных элементов. Также к бобовым добавляют специи, которые ускоряют пищеварение и оказывают антиоксидантное действие, рассказала диетолог.

"В блюде много растительного белка: в 100 граммах содержится 20% от суточной нормы. Плюс в фалафеле есть витамины группы В, кальций, магний, калий, фосфор, цинк", - перечислила Соломатина.

"Помимо этого, в блюде много клетчатки, которая помогает пище продвигаться по ЖКТ и очищать его от отмерших клеток эпителия. Также пищевые волокна служат кормом для полезных бактерий, от которых зависит состояние иммунитета", - отметила Елена Соломатина.