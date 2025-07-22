Трудоголикам посоветовали регулярно есть один продукт

Для хорошей работы мозга трудоголикам следует есть жирную рыбу три раза в неделю, заявила NEWS.ru врач - диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, лосось, скумбрия, сельдь и сардина снижают нейровоспаление и повышают когнитивные функции, передает Day.Az.

"Если мы посмотрим исследования, то самым лучшим продуктом для того, чтобы наш мозг хорошо работал, является жирная рыба. Если включать ее в рацион как минимум трижды в неделю, то улучшится работа мозга. К жирной рыбе относятся лосось, скумбрия, сельдь и сардина. Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в Скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума. Чем больше рыбы они едят, тем более ясным остается их ум", - сказала Шестакова.

Она отметила, что яйца также способствуют хорошей работе мозга, благодаря содержанию холина, который является предшественником ацетилхолина, отвечающего за память нейромедиатора. Шестакова рекомендовала обратить внимание на витамины группы B, помогающие нервной системе и способствующие образованию нейронных связей.

"Кроме того, мозг нуждается в глюкозе и работает на углеводах. Однако это не значит, что нужно есть шоколадку для мозга. Наоборот, шоколадка может навредить, так как вызывает быстрый всплеск сахара, что приводит к повреждению нейронов. Если вы поели кашу с утра или цельнозерновой хлеб на обед, это поддерживает стабильный уровень сахара в крови и обеспечивает постоянную энергетическую подпитку мозга", - добавила Шестакова.

При этом, по ее словам, шоколад стимулирует память за счет теобромина, который содержится только в какао-бобах. Врач рекомендовала выбирать темный шоколад с содержанием какао 70%, 80% или 90%.

"Можно добавить L-теанин из зеленого чая. Он ценится в восточных странах именно за это специфическое вещество, которое мягко стимулирует нейроны мозга, без гипервозбуждения", - отметила Шестакова.