PepsiCo впервые за 20 лет изменила состав колы

Американская компания PepsiCo Inc. представила колу с пребиотиками, обозначив первое за 20 лет изменение в категории традиционных напитков на основе колы, сообщается в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая кола получила название Pepsi Prebiotic Cola и стала инновацией в категории традиционных напитков на основе колы за 20 лет.

"Эта инновация содержит пять граммов тростникового сахара, 30 калорий и не содержит искусственных подсластителей. Она сохраняет классический свежий, бодрящий вкус Pepsi, а также содержит три грамма пребиотической клетчатки", - говорится в релизе.

В релизе отмечается, что новую колу можно будет приобрести как в одной банке, чей объем составляет примерно 355 мл, так и в упаковках по восемь банок того же объема. Компания утверждает, что продажи напитка онлайн начнутся уже этой осенью, а в розничных магазинах - в начале следующего года.