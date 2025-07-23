«Черешня полезна»: топ продуктов, которые помогут похудеть летом

Летом многие начинают стремиться к более здоровому образу жизни и меняют свой рацион, чтобы сбросить лишние килограммы. В этот период можно разнообразить питание свежими овощами и фруктами, исключить тяжелую пищу. "Вечерняя Москва" узнала у диетолога, нутрициолога Ольги Ромашиной, какие продукты полезны для похудения летом, а от каких лучше отказаться, передает Day.Az.

Сезонные овощи и фрукты

По ее словам, овощи низкокалорийны и содержат много воды, поэтому в летний период их можно есть в большом количестве даже во время похудения.

- Свежие огурцы, перцы, помидоры, кабачки, редис, салатные листья и зелень содержат минимальное количество калорий и большое количество полезных микроэлементов. Они идеально подходят для добавления в легкие летние салаты и закуски, - говорит она.

Эксперт отметила, что для похудения также в рацион летом нужно включать ягоды, потому что в них содержится большое количество витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

- Например, черешня полезна для похудения. У нее низкая калорийность, и она содержит много воды и клетчатки, что помогает контролировать аппетит. Тем не менее, как и с любыми сладкими фруктами, важно следить за количеством и не переедать, - сообщила нутрициолог.

Белковые продукты

Белковые продукты, такие как нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые, помогают насытить организм на длительное время и предотвратить переедание, считает Ромашина.

- А для перекуса подойдут орехи и семена, но есть их нужно в разумных количествах, потому что они достаточно калорийные, - предупредила собеседница "ВМ".

Что стоить ограничить

По мнению диетолога, продукты, которые стоит ограничить, но не исключать полностью:

⁠жареная пища;

чипсы; ⁠

сладости и десерты⁠;

газировка и соки с добавлением сахара;

фастфуд;

полуфабрикаты.

- Эти продукты могут быть в рационе питания, но лучше есть их как можно реже. Однако полный запрет может лишь спровоцировать срыв и переедание, - заключила она.